إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة حالتي أملاك دولة بقرية تل بني عمران وحالة واحدة بمدينة ديرمواس مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وحالة واحدة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية بني حرام.

كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 3 حالات تعد بالبناء المخالف بحي جنوب ووسط وشمال المركز.

المحافظ يتفقد مخر سيل أولاد يونس بمطاي

وتفقد محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، مخر سيل أولاد يونس بمركز مطاي، وذلك للتأكد من جاهزيته واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة وذلك على خلفية تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

جاء ذلك بحضور، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، ومسؤل شركة الكهرباء، وعدد من الجهات المعنية.

واطمئن المحافظ علي جاهزية مخر السيل واستعداده لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة، وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق كافة التدابير التى تم التدريب عليها خلال الخطة التدريبية الشاملة للمحافظة لمواجهة أزمة السيول حال وقوعها.

كسح مياه الأمطار

حرص المحافظ، على الوقوف على مدى جاهزية المعدات، ومدي التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة، ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة جاهزية كافة شبكات صرف الأمطار أولا بأول وتواجد المعدات الخاصة لكسح وسحب المياه، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول سواء الطبيعية أو الصناعية.