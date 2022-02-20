بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لنواب ورؤساء القرى في البحيرة  

أصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القرار رقم 905 لسنة 2022، والمتضمن تكليف عدد من الأسماء بالوظائف والجهات الموضحة لمدة سته أشهر، ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة، بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم.

ضخ دماء جديدة في الإدارة

وتضمن القرار تكليف كل من رفيق أنور أحمد مقلد رئيس قرية صفط الحرية بمركز ايتاي البارود، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود، وعبد المنعم موسى عبد المنعم إبراهيم رئيس قرية النبيرة بمركز ايتاي البارود، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود، وأحمد سعد محمد جميعي رئيس قرية محلة بشر بمركز شبراخيت، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت.

كما تم تكليف سليمان جابر عبد المجيد عمران نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، أماني صلاح الدين محمد نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، حامد محمد حامد محمد، رئيس قرية قافلة بمركز أبو حمص، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.

عادل صقر نائبا لرئيس مدينة أبو حمص

وشملت القائمة أيضًا تكليف ميرفت عيسى عبد الحليم البربري، من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، للعمل رئيسا لقرية قافلة بمركز أبو حمص، وعادل عبد المقصود عوض صقر، من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص.