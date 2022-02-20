طقس البحيرة اليوم.. معتدل وغائم جزئيا وشبورة بالطرق والعظمى 19 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، طقسا غائم جزئيا، مع حالة من الصقيع علي مختلف المدن والمراكز.

وشهدت المحافظة، أمس السبت، سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، وسط هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا معتدل الحرارة نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، مع وجود غيوم وتكون شبورة مائية صباحاً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد العظمى 19 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 10 درجات.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أمس السبت، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار ورفعها من الشوراع والميادين لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما شدد على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع، تحسبا لوقوع مكروه، لاسيما في ظل موجة الطقس السيئ وهبوب الرياح الشديدة.

متابعة المنازل الآيلة للسقوط

كما شدد المحافظ علي متابعة المعديات النهرية والمنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل دوري، منوها بعقد غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية في الديوان العام للمحافظة، لسرعة تلقي ورصد شكاوي الطقس السيئ والعمل على حلها.