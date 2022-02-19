مصرع طفلة صدمها «تروسيكل» أثناء عبورها الطريق في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها لحادث عبور مشاة حيث صدمها تروسيكل بطريق «أبو المطامير - جناكليس»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة إثر تعرضها لحالة عبور مشاة حيث صدمها تروسيكل بطريق «جناكليس - أبو المطامير».

أسفر الحادث عن وفاة «رحاب.ع 9 سنوات» مقيمة قرية شعت أبو المطامير، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة

كان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم أمس إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بطريق دمنهور المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثث تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بطريق دمنهور المحمودية، إلا أنهم لقوا مصرعهم عقب وصولهم المستشفى، وجرى حفظ الجثث وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وشيع أهالي مدينة المحمودية ضحايا الحادث الأليم وسط حالة من الصراخ والعويل، حيث راح ضحية الحادث شاب وشقيقه، وسائق السيارة وسيدة أخرى وجميعهم مقيمي مركز المحمودية.