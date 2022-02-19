تفاصيل طرح مزارع سمكية بنظام حق الانتفاع في البحيرة

أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح عدد من المزادات العامة بمحافظة البحيرة للانتفاع بمزارع سمكية تابعة لها وذلك لمدة 5 أعوام بمساحات مختلفة، على أن يتم فتح المظاريف خلال الشهر المقبل، ونستعرض في التقرير التالي أهم الشروط الخاصة بتلك المزارع وموعد فض المظاريف وسعر كراسة الشروط لكل مزرعة:

الانتفاع لمدة 5 أعوام

1- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 20 سهما و10 قراريط و25 فدانا بجهة الجرف محافظة البحيرة لمدة خمس سنوات، على أن تكون قيمة تأمين دخول المزاد 18700 جنيه، وسعر الكراسة 299 جنيها، وسوف يتم فض المظاريف في 14 من الشهر المقبل.

2- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 12 سهما و21 قيراطا و34 فدانا بجهة الجرف بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات بقيمة تأمين دخول المزاد 73500 جنيه، أما سعر الكراسة 299 جنيها وسوف يتم فض المظاريف منتصف الشهر المقبل.

3- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 18 سهما و10 قراريط و28 فدانا بجهة الجرف بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 49000 جنيه، أما سعر الكراسة 299 جنيها وتاريخ فض المظاريف منتصف الشهر.

4- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 5 أسهم و18 قيراطا و58 فدانا بجهة الجرف بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات، قيمة تأمين دخول المزاد 55510 جنيهات، أما سعر الكراسة 299 جنيها، على أن يتم فض المظاريف يوم 16 مارس.

5- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة4 أسهم و20 قيراطا و24 فدانا، بجهة الجرف بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 22100 جنيه، سعر الكراسة 299 جنيها، على أن يكون تاريخ فض المظاريف يوم 16 مارس المقبل.

6- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 7 أسهم و8 قراريط و48 فدانا بجهة الكنائس بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 35280 جنيها، أما سعر الكراسة 299 جنيها على أن يكون تاريخ فض المظاريف يوم 17 مارس المقبل.

7- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 21 سهما و14 قيراطا و25 فدانا بجهة الكنائس بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 19110 جنيهات، وسعر الكراسة 299 جنيها، أما تاريخ فض المظاريف فسوف يكون يوم 17 مارس.

8- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 21 سهما و14 قيراطا و26 فدانا بجهة الكنائس بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 27215 جنيها، أما سعر الكراسة 299 جنيها أما تاريخ فض المظاريف هو يوم 20 مارس.

9- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 11 سهما و18 قيراطا و34 فدانا بجهة الكنائس بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 30250 جنيها، وسعر الكراسة 299 جنيها، أما تاريخ فض المظاريف فسوف يكون في يوم 20 مارس.

10- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 22 سهما و9 قراريط و25 فدانا بجهة الكنائس بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 26208 جنيهات، أما سعر الكراسة 299 جنيها وسوف يكون تاريخ فض المظاريف يوم 21 مارس.

11 - مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 17 سهما و18 قيراطا و29 فدانا بجهة كوم الطرفاية بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 30240 جنيها، أما سعر الكراسة 299 جنيها، وتاريخ فض المظاريف سيكون يوم 21 مارس.

12- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 10 أسهم و6 قراريط و35 فدانا بجهة كوم الطرفاية بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 25920 جنيها، وسعر الكراسة 299 جنيها أما تاريخ فض المظاريف فسوف يكون يوم 22 مارس.

13- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 20 سهما و11 قيراطا و30 فدانا بجهة البيضا محافظة البحيرة لمدة خمس سنوات قيمة تأمين دخول المزاد 35535 جنيها، أما سعر الكراسة 299 جنيها، وسوف يكون تاريخ فض المظاريف يوم 22 مارس.

14- مزاد علني للترخيص بالانتفاع لمزرعة سمكية بمساحة 14 سهما و5 قيراط و37 فدانا بجهة الجرف بمحافظة البحيرة لمدة خمس سنوات أما قيمة تأمين دخول المزاد فهو 27350 جنيها، وسعر الكراسة 299 جنيها، أما تاريخ فض المظاريف فسوف يكون يوم 14 مارس.