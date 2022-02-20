«الصحة» تعقد مؤتمرا لتصدير أول شحنة من لقاح كورونا لدولة فلسطين اليوم

تعقد وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيا بشأن تصدير أول شحنة من لقاح كورونا لدولة فلسطين الشقيقة، وتقام فعاليات تسليم اللقاحات للجانب الفلسطيني، في تمام الساعة 11.30 صباحا، بمقر شركة فاكسيرا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، والسفير الفلسطيني بالقاهرة، والسفير الصيني.

مؤتمر للحديث عن تصدير أول شحنة لفلسطين

أعلنت وزارة الصحة، أنه من المقرر تسليم «500» ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للسلطة الفليسطينية، من أجل تطعيم مواطنينها للوقاية من خطورة العدوى بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة في مساعدة الدول الشقيقة المختلفة في ظل توافر اللقاحات بمصر.

تفاصيل تصدير أول شحنة من لقاحات كورونا

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن المؤتمر الصحفي مقرر انعقاده اليوم بمقر شركة المستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» لتوثيق هذه اللحظة بتصدير أول شحنة من لقاحات كورونا للدول الشقيقة في المنطقة، لافتا أنه في ظل وفرة اللقاحات خاص لقاح سينوفاك الذي يتم تصنعيه داخل مصانع فاكسيرا سيتم تصدير اللقاحات للدول في المنطقة.

عدد الجرعات التي سيتم تصديرها

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن» أن أول شحنة سيتم تصديرها لدولة فلسطين الشيقية تشمل «500» ألف جرعة من لقح سينوفاك، وهي عبارة عن هدية مقدمة من الحكومة المصرية للدولة الفسلطنينة وشعبها، لتحصين مواطنينها باللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو مضاعفاته الناتجة عن الفيروس.

وفرة اللقاحات بمصر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مصر لديها مخزون إستراتيجي من اللقاحات المختلفة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية يكفي المواطنين الذين لم بحصلوا على اللقاح حتى الآن، بالإضافة إلى المواطنين المقيمين على أرض مصر.