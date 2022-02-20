ضبط 37 مخالفة لمنشآت طبية خاصة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار مديرية الصحة، في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة نفذت حملات على 2147 منشأة طبية خاصة ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، وذلك خلال شهر يناير الماضي، بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ، مشيراً إلى أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط عدد 996 منشأة مخالفة وتحرير 37 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة ، مؤكداً استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

ضبط أدوية داخل عيادات خاصة

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، إنه تم تحرير 4 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحرير المضبوطات، مضيفاً الى أنه تم الانتهاء من ترخيص 29 منشأة طبية خاصة، إلى جانب 398 منشأة طبية خاصة قامت بتوفيق أوضاعها ، كما تم إنذار 561 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وتم فحص 6 شكاوى تم تقديمها إلى الإدارة لاتخاذ ما يلزم حيالها .

وتنظم مديرية الصحة قوافل طبية تستهدف القري الاكثر احتياجا التي تبعد عن المستشفيات العامة والمركزية حيث يتم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والاشعات بالمجان لجميع المترددين من كافة الأعمار.