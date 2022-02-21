تجار الذهب ينصحون المواطنين لتحقيق مكاسب في الجرام: «بيعوا شوية وسيبوا شوية»

نصح تجار الصاغة المواطنين، ببيع جزء من مدخراتهم المستثمرة في الذهب خلال الأسبوع الجاري، للاستفادة من الارتفاع الكبير الجرام لجني الأرباح، خاصة أن المعدن النفيس يربح أسبوعيا ما يقرب من 2% في سعر الجرام.

وقالوا إن التراجع الذي حدث في سعر الذهب طفيف جدا، بالمقارنة بالارتفاع، لافتين إلى أن الذهب زاد بريقه خلال الشهر الجاري، ليرتفع بقيمة 45 جنيها ليباع بسعر 949 مقابل 904 جنيهات بداية الشهر الجاري.

توقعات بارتفاع سعر الذهب اليوم

وتوقع التجار، مزيد من الارتفاع مع بداية تعاملات البورصات العالمية اليوم، وأرجعوا الاسباب لـ«المخاوف المستمرة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية»، والتي ستجعل المعدن الأصفر يحقق مزيد من المكاسب، وفقا لـ«نادي نجيب» سكرتير السابق لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن».

التخلص من جزء من الذهب لتحقيق مكاسب أكبر

وقال سكرتير الشعبة، إن على حائزي الذهب، التخلص من جزء من السبائك والمشغولات الذهبية، خاصة عيار 21، لجني الأرباح، مشددا على عدم بيع كامل المدخرات الخاصة، لأن المعدن النفيس سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهناك فرصة لمزيد من جني الأرباح.

وأفاد بأن الذهب والنفط، الأكثر استفادة بقوة التوترات العالمية روسيا- أوكرانيا، إذ ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بالمقارنة بباقي العملات المتداولة عالميا.

سعر الذهب عالميًا

وسجّلت الأوقية اليوم الاثنين 21-2-2022 سعر 1.896.75 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 60.98 دولار، وسجل عيار 22 سعر 55.90 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 53.35 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 45.73 دولار.

سعر الذهب محليا

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم الاثنين 21-2-2022 سعر 949 جنيهًا، وبيع عيار 21 الشعبى بسعر 830 جنيهًا، وسجل عيار 18، سعر 711 جنيها، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و640 جنيهًا.