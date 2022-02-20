إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 19 بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً، مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

جاء خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء المحافظ ، بمجمع دمنهور الثقافي بحضور حازم الأشموني السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى مديريتي الزراعة والري ورؤساء القرى ومسؤولي المتغيرات المكانية، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري عموم الشؤون القانونية وأملاك الدولة، وذلك لمناقشة موقف التعديات على الأراضي الزراعية.

تقارير أسبوعية

ووجه «آمنة»، بقيام رؤساء الوحدات المحلية بتقديم تقارير أسبوعية دورية عن الاجرءات التى تم اتخاذها في هذا الشأن، مع تكثيف حملات ازالة التعديات السابقة ومنع اى تعدى جديد نهائيا وازالة فورية فى المهد.

وشدد المحافظ على مصادرة كل المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذلك إزالة المقابر العشوائية المخالفة التي يقوم البعض بإنشائها بالأراضى الزراعية والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

حملات مكثفة

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات، ما أسفر عن إزالة 34 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي مساحة بلغت 7368 م2، منها إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1680 م2 بالدلنجات، عبارة عن مباني من الطوب الابيض والمونة الأسمنتية.