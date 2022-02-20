تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس في أبو سمبل: تاريخ مميز

تشهد مدينة أبوسمبل الثلاثاء المقبل، احتفالية جديدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده الفريد، التعامد سيوافق تاريخًا مميزًا 22-2-2022 وبتلك المناسبة تستعد وزارتي الثقافة والسياحة والآثار لإعداد احتفالية خاصة.

400 فنان من مختلف دول العالم

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار تفاصيل الاحتفالية التي بدأت بالفعل منذ 4 أيام بانطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة، والذي يستمر حتى 22 فبراير الجاري بالاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس على معبد أبو سمبل بمشاركة 400 فنان مصري وأجنبي من دول اليونان وفلسطين واليونان وبنجلاديش.

وتقدم الفرق مجموعة من العروض المتنوعة على مسارح متنوعة بمحافظة أسوان وتختتمها باحتفالية ليلية بساحة معبد أبوسمبل والمسرح الملحق به.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ العروض تستمر حتى منتصف الليل ومع الساعات الأولى من الصباح، وبدء التعامد تشارك فرق أسوان للفنون الشعبية والتحطيب وعدد من الفرق في تقديم عروض حية للجمهور، كما سيجرى إعادة تقديم تلك العروض من خلال شاشة ضخمة توضع بساحة المعبد ومن ثم سيجرى نقل فاعليات التعامد عبر نفس الشاشة.

احتفالية فنية بعيدة عن الكباش والمومياوات

ونفى المصدر، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تنظيم احتفالية ضخمة على غرار احتفالية طريق الكباش وموكب المومياوات الملكية، مؤكّدًا أنَّ الاحتفاليتين كانتا لحدثين في غاية الخصوصية ولن يتكررا.

وأشار المصدر، إلى أنَّه من المقرر أن يحضر الاحتفالية أكثر من 5 آلاف سائح ومصري وهو ما يعتبر دعمًا لحركة السياحة الداخلية والخارجية بالمحافظة السياحية، إذ ارتفعت نسب الإشغالات بفنادق أسوان خاصة فنادق وبيوت الضيافة بجزر النوبة المحيطة بمدينة أسوان والتي زارها الرئيس عبدالفتاح السيسي ديسمبر الماضي ضمن زيارته للمحافظة في إطار أسبوع الصعيد.