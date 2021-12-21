الآثار: تعامد الشمس على معبد الكرنك يدل على عبقرية المصري القديم

قال الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك في الأقصر، عن احتفالية تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس، إنّها بدأت في السادسة صباحا واستمرت حتى الساعة السابعة في معابد الكرنك، وتمت في أجواء جميلة جدا.

أشعة الشمس تعامدت على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «الجو هنا في الكرنك صافي والطبيعة ساحرة والشمس كانت مشرقة بوضوح والجميع كان مستمتعا بتعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك».

وتابع أن مجموعة معابد الكرنك تعتبر واحدة من أكبر المعابد الموجودة في مصر وعلى مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التعامد يمثل بداية الشتاء، ويوافق 21 ديسمبر من كل عام، وهذه الظاهرة كانت منتشرة في عهد المصريين القدماء، وعبرت عن تقدمهم في علوم الفلك والهندسة، حيث بنوا المحور الرئيسي للمعبد الممتد من الغرب إلى الشرق، من الصرح الأول وصولا إلى الصرح السادس وقدس الأقداس والبوابة الشرقية.

الاحتفالية شهدت إقبالًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي

وأشار مدير عام آثار الكرنك، إلى أن الشمس تشرق في هذا اليوم من جهة الشرق متعامدة على المحور الرئيسي للمعبد، مؤكدًا أنّ معابد الكرنك متاحة لذوي الإعاقة وتم تيسير الزيارة فيها بشكل كبير جدا.

وأوضح أنّ الاحتفالية شهدت إقبالًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث حرص الزوار المصريون والأجانب على المشاركة في الاحتفالية.

وشهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على معابد الكرنك بداية من المحور الرئيسي حتى قدس الأقداس داخل المعبد، في ظاهرة سنوية في يوم 21 من ديسمبر من كل عام بحضور العديد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وبمشاركة عدد من السياح المصريين من زوار معبد الكرنك في ذلك اليوم،