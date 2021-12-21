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أطفال «النيل» يشاركون في احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بالكرنك

كتب:

أماني خيري
04:27 م | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
تلاميذ مدرسة النيل

تلاميذ مدرسة النيل

شارك عدد من الأطفال في المرحلة الابتدائية بمدارس النيل الدولية بمحافظة الأقصر، في تقديم العروض الفرعونية مرتدين الزي الفرعوني باللون الأبيض في احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك والتي تقع في شمال محافظة الأقصر، حيث أقيم الاحتفال في السادسة صباحا بمشاركة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ونائبه محمدعبدالقادر خيري، فضلا عن اللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن، ومدير الإعلام والعلاقات العامة الرائد أحمد عاصم، بالإضافة إلى مسؤولي الآثار والسياحة بالمحافظة.

 

طلاب النيل يشاركون في العروض

وأوضح عبد الرحمن على، مدير مدارس النيل بمحافظة الأقصر، أنه شارك في تقديم العروض 25 تلميذا وتلميذة جميعهم ينتمون لصفوف مختلفة بالمرحلة الابتدائية، وهي المرة الأولى التي يُشارك فيها تلاميذ النيل في عروض احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس رغم مشاركتهم قبل سابق في تقديم عروض في احتفالية اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة وذكرى إنشاء متحف الأقصر.

 

مدير المدرسة: الأحداث الثقافية تُعزز الانتماء

وأكد مدير مدرسة النيل بالأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مشاركة التلاميذ في مثل هذه الفعاليات تعزز من انتمائهم ووطنيتهم فضلا عن سعادتهم خلال الاحتفالات معبرا: «الأحداث الثقافية تعزز انتمائهم للوطن، وبيعرفوا تاريخ مصر وتاريخ الأقصر».

عروض فنية للأطفال بالكرنك

وتضمنت الاحتفالية التي نظمتها محافظة الأقصر بالتعاون مع  وزارة الآثار وقصر ثقافة الأقصر، تنظيم عروض بالعصا على موسيقى المزمار، فضلا عن فقرات فنية أخرى نالت إعجاب الكثير من السياح والمواطنين من زاور معابد الكرنك في ذلك الوقت.

 

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