تعامد الشمس على معابد الكرنك في الأقصر..لحظة تاريخية «صور»

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على معابد الكرنك بداية من المحور الرئيسي حتى قدس الأقداس داخل المعبد، في ظاهرة سنوية في يوم 21 من ديسمبر من كل عام بحضور العديد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وبمشاركة عدد من السياح المصريين من زوار معبد الكرنك في ذلك اليوم، وجاء بعضهم خصيصا لمعابد الكرنك في ذلك اليوم لمتابعة ومشاهدة ورصد الظاهرة الأثرية التي تحدث كل عام في معابد الكرنك تعبيرا عن بدء موسم الشتاء.

تعامد الشمس على قدس الأقداس

وحضر ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك والمشرف على مشروع طريق الكباش، فضلا عن عدد كبير من الشخصيات التنفيذية والسياسية وغيرها.

تنورة وفنون شعبية في الأقصر

وشارك في الاحتفالية فرق التنورة والموسيقى الشعبية والفنون الشعبية والرقص بالعصا، حيث شاهد العديد من السياح العروض المتنوعة التي قدمتها الفرق الفنية مع المزمار، بحضور سياح مصريين أيضًا وأطفال من الرحلات المدرسية الذين قرروا متابعة الظاهرة في معابد الكرنك ورصدها.

تعامد الشمس في الأقصر وأسوان والفيوم

وأوضح «طيب غريب» مدير معابد الكرنك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أول مرة تم رصد ظاهرة تعامد الشمس كانت في القرن التاسع عشر، وتعامد الشمس كان يمثل عند القدماء المصريين بداية التوقيت الشتوي، متابعا «يتم تغيير موعد حدوث ظاهرة التعامد كل 4 سنوات في الفرق بين السنة الكبيسة والبسيطة، كما إن الظاهرة تحدث في معبد أبو سمبل أسوان وقصر قارون بمحافظة الفيوم.