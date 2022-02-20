ماذا حدث عندما وصل النبي للسماء السابعة وهل رأى الله؟.. علي جمعة يجيب

يسأل البعض عما حدث عندما وصل النبي محمد ﷺ للسماء السابعة، وهل رأى الله سبحانه وتعالى؟، الأمر الذي أجاب عنه الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق، قائلًا: «يوجد خلاف بين العلماء مبني على أن الله سبحانه وتعالى ليس جسمًا حتى يراه أم لا، وأنه إذا كان قد رآه فهي ليست رؤية إحاطة جل جلال الله، ويكون قد رآه بقلبه، لأن هناك بصرا وبصيرة، أمَّا البصر نرى به الأشياء التي لها حجم، لكن النظر لله فهو لا تدركه الأبصار وهو يُدرك الأبصار ومع افتراض أن النبي قد رآه فيكون قد رآه ببصيرته وليس ببصره».

رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة

وأضاف خلال أحد لقاءاته عبر فضائية cbc، أن الله يُرى يوم القيامة ولكن بعد تغيير حدقة العين، لأنه سيُخلق الخلق خلقًا من بعد خلق، وسيكون هناك تغيير في العين، ويكون للإنسان طريقة أخرى بصيرية لا بصرية ترى الله، حيث قال تعالى: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (22) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» (القيامة: 20)، مشيرًا إلى أن الآية نصت على كلمة «وجوه» وليس العين.

وأوضح أنه بعدما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، خرج عن جزء مهم من الكون وهو السماوات والأرض، فأصبح فيما يسمى بـ«العماء الأول»، ويوجد سدرة المنتهى، وهي شيء واسع جدًا وفيها مساحة تعدل عرض السماوات كلها، حيث إن السبع سماوات بضخامتها هي مكررة آلاف المرات حتى تتحمل الجنة التي عرضها السماوات والأرض والنار في الناحية الأخرى.

عرش الله أعظم المخلوقات

وأشار إلى أن كل ذلك شيء بسيط جدًا بالنسبة للعرش، إذ إن العرش هو أعظم المخلوقات، فهو أعظم من الجنة والنار والسماوات كلها وحتى سدرة المنتهى.