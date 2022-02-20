آخر تطورات روسيا وأوكرانيا.. اجتماع أمريكي مهم و«دونيتسك» تحت القصف

تتواصل المؤشرات التي تشير إلى إمكانية اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا في أي وقت، إذ أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الانفصالية المدعومة من روسيا، صباح اليوم، أن قوات المدفعية الأوكرانية قصفت أهدافا جديدة في الجمهورية باستخدام أعيرة 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، وفق ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية ضمن آخر تطورات روسيا وأوكرانيا.

وتتهم روسيا الجيش الأوكراني بالقيام باستفزازات ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك من خلال عمليات قصف تناقض اتفاق الهدنة، إلا أن كييف تنفي تلك الاتهامات، وسط مخاوف من غزو روسيا جارتها أوكرانيا.

اجتماع في مجلس الأمن الأمريكي لبحث آخر تطورات روسيا وأوكرانيا

ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، لمناقشة آخر تطورات روسيا وأوكرانيا، إذ كرر فريق الأمن القومي الأمريكي تحذيراته من أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي يراقب التطورات واطلع على محادثات نائبة الرئيس كامالا هاريس، مع حلفاء الولايات المتحدة خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

المركز الإعلامي لجمهورية دونيتسك يتهم القوات الأوكرانية بارتكاب انتهاكات

وذكر المركز، في بيان، أنه تم إطلاق 12 قذيفة من عيار 120 ملم على منطقة سبارتاك في جمهورية دونيتسك، وإطلاق 8 أعيرة من عيار 120 ملم على مصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيميائية، لافتا إلى أن الأسلحة المستخدمة من قبل المدفعية الأوكرانية تعد محظورة بموجب اتفاقيات مينسك الموقعة من قبل كل الأطراف.

وتقول موسكو إن السلطات الأوكرانية تدفع خلال الفترة الماضية بقوات إضافية كبيرة ومعدات عسكرية ثقيلة إلى منطقة التماس الفاصلة بين القوات الانفصالية الموالية لروسيا والقوات التابعة للحكومة الأوكرانية في إقليم دونباس الذي تقع فيه جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين المعلنتين من طرف واحد.

جمهورية دونيتسك تعلن إحباط عملية تخريبية

في السياق نفسه، أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم، إحباط عمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية المهمة في المنطقة، التي كانت تشمل تفجير المحطات الكهربائية وأنابيب الغاز.

وذكرت الوزارة أنها نجحت من خلال فرق القوات الخاصة في اعتقال الإرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار، نجم عنه إصابة اثنين من القوات الخاصة التابعة لدونيتسك، وهي الاتهامات أيضا التي من المتوقع أن تنفيها أوكرانيا.