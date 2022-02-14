فاروق فلوكس عن ابنه «أحمد»: لسانه متبري.. والناس بتزعل منه (فيديو)

كشف الفنان القدير فاروق فلوكس، عن علاقته بابنه الفنان أحمد فلوكس، قائلا: «أحمد كويس جداً، وفنان كويس أوي، وراجل قوي وبيقف جنب أصحابه، بس عيبه الوحيد إن لسانه متبري منه والناس بتزعل منه».

«أحمد» لا يحيد عن المُثل لكنه يقول كلاما صعبا

وأضاف «فلوكس»، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، «بس والله هو إنسان طيب جداً، وعندي بنتي يُسر فلوكس مخرجة في القناة الثقافية، وهي ست جدعة، ودول الاتنين اللي دخلوا الفن، والثالثة رفضت واتجوزت وقعدت في البيت مع زوجها».

وحول النصيحة التي يوجهها لأولاده، قال: «بلاش تسايروا العصر الحالي بمشاغبه، سايروا المبادئ والمُثل رغم أنها قليلة في مجال الفن الآن، ولكن يأحمد أنت ويسر التزموا، ويسر لا تحيد عنها، وأحمد إبني لا يحيد لا يحيد عن المُثل لكن في أوقات بيقول كلام صعب».

نور الشريف اختارني في «عائلة الحاج متولي»

وأكد أنه لا يعترف بفكرة الممثل في الدور الثاني، وأن النجومية مستمدة فقط من الأدوار الأولى في الأعمال الفنية، مؤكدا أن الفيصل ليس في طبيعة الدور وترتيبه لكن في الإخلاص في الدور الذي يسند للفنان نفسه يصبح نجماً.

وذكر فلوكس مثالاً على ذلك، قائلاً: «على سبيل المثال في مسلسل عائلة الحاج متولي كنت قايم بدور راجل رزل طماع جاي يقش القرشين، وهو شخص غير محبوب، وده طبيعي أنها تبقى شخصية مش محبوبة لكن أنا لما حطيت إيدي فيه وعملته شخصية ظريفة ودمها خفيف وفي نفس الوقت أونطجي.

وكشف أن الفنان الراحل نور الشريف هو من أسند له الدور واختاره، قائلاً: «نور الشريف قال الدور ده بتاع فلوكس هوا الي يقدر يعمله ويألوظ الدور».