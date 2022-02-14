فاروق فلوكس: عملت دور «دلال» عشان أساعد والدي في العلاج.. الحوجة وحشة

قال الفنان القدير فاروق فلوكس، إنه شارك في أدوار لم يرض عنها وندم عليها، قائلا: «عملت أدوار بسبب الاحتياج للفلوس لأن الحوجة وحشة، وفي مرة والدي كان مريض وروحنا لدكتور كبير في باب اللوق الساعة 12 بليل، وكان دكتور (أليط) أوي ومكنش معايا فلوس بعد ما طلب التحاليل، ورجعت حزين ووشي إسود، وعملت دور (دلال) في فيلم وكالة البلح عشان فلوس التحاليل».

كنت أنادي رشدي أباظة بـ«رودي».. ومكنش بيحب المسرح

وأضاف «فلوكس»، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنه عمل مع كبار النجوم في مسيرته الفنية، وأهمهم الفنان الكبير رشدي أباظة في سبعة أفلام، راويًا أهم ذكرياته مع الفنانين لاسيما مع رشدي أباظة وسهير البابلي وعادل إمام.

وأفاد بأنه كان يشعر بالسعادة عندما عمل مع الفنان رشدي أباظة، «كان مش بيحب كلمة أستاذ رشدي، كان بيقولي قولي يا (رودي)، وعرضت عليه يقدم مسرح ورفض، وقالي إنت إتجننت؟ المسرح ده مش بتاعي ده بتاعكم إنتم».

وأوضح فاروق فلوكس، أنه يعتبر الفنان القدير عادل إمام من أهم وأكبر الفنانين في الوطن العربي، كونه اهتم بالمسرح وقدم ليال مسرحية كاملة، قائلاً: «عادل إمام أكبر فنان في العالم قدم مسرح قدام الجمهور، وكانت روايته بتفضل سبع أو ثمان سنوات، ورشدي أباظة مكانش بيحب المسرح».

سهير البابلي كانت قوية على المسرح

وحول أهم الفنانات التي عمل معهن وأثرن فيه، قال إن الفنان سهير البابلي على رأس القائمة باعتبارها رائدة مسرح، متابعا: «كانت شيء مُشع على المسرح، وعندها بحة صوت تخلي الواحد ينفعل معاها، وهي ست قوية جدا على المسرح».

وكشف أن الفنانة نادية لطفي ضحت بكثير من أوقاتها من أجل الفن، قائلا: «الناس اللي كانت بتشتغل في الفن زمان زي نادية لطفي كانت بتضحي بكتير من وقتها عشان التمثيل».