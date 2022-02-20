معرض للسلع المعمرة بخصومات 15% في نقابة مهندسي القاهرة «صور»

أقامت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة معرضا للسلع المعمرة بمقر نادي المهندسين بالتجمع الثالث ضمن فاعليات افتتاح النادي، حيث تم إفتتاح تجريبي لنادي القاهرة الجديدة بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر .

استمرار معرض مهندسي القاهرة حتى 24 فبراير

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين أكد المهندس أحمد على رئيس لجنة العلاقات العامة والانشطة أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 24 فبراير الجاري حيث يعد المعرض إحدي الانشطة الاجتماعية لرعاية المهندسين وأسرهم والتى تنظمها نقابة مهندسين القاهرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة راية.

وأوضح «على» أن المعرض به خصومات تصل إلى 15% بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي وأنظمة تقسيط 6 شهور بدون فوائد وأخري حتي 36 شهر مع شركة راية بخصم خاص جدا على سعر الفائدة المتعارف عليه بموافقة فورية فى المعرض بدون ضامن، أو إجراءات بنكية أو مفردات مرتب أو استعلام تيسيرا علي السادة المهندسين.

وتم الافتتاح بحضور المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، إيناس صلاح مدير إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي، وتامر عبد النبي مدير إدارة المعارض بشركة راية .

نادي نقابة المهندسين

وكان المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح لذات المنصب، شارك في الإفتتاح التجريبي لنادي نقابة مهندسين القاهرة وأكد أن النقابة كانت بها مشاريع كثيرة متوقفة وكان هناك تحديات كبيرة، وتابع: «قمنا بالتعامل مع ملفات كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنيه وأجهزة الدولة» بحسب تعبيره.

ولفت ضاحي، بحسب بيان عن نقابة المهندسين، إلى أن «هيئة مكتب المجلس الحالي لديها مايثبت أننا لم نتقاضي مليما واحدا من النقابة بل لدينا اثبات اننا قمنا بالتبرع لصندوق المعاشات من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات والادارة المالية بالنقابة» على حد قوله.

وأضاف نقيب المهندسين خلال افتتاح نادي القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، الجمعة، أن النقابة واجهت كل التحديات وحققت زيادة ايرادات مع زيادة الانفاق على المشروعات، وأعلن أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى من 20% إلى 22 % ليتناسب عدد خريجى الهندسة مع الفرص الموجودة بسوق العمل.

وعن قانون النقابة قال «ضاحي» إنه في انتظار الموافقة النهائية من مجلس النواب، مشيدا بدعم رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في متابعة خطوات تقديم القانون للمجلس.