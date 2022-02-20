«المعاشات» تتصدر انتخابات المهندسين.. وزيادة مرتقبة في يوليو «فيديو»

يترقب نحو 165 ألف مهندس زيادة جديدة في المعاش الذي تصرفه نقابة المهندسين، في ظل اهتمام عدد من المرشحين في انتخابات النقابة بهذا الملف، لاسيما بعدما أعلن عن تطبيق هذه الزيادة مطلع يوليو 2022 المقبل.

زيادة المعاشات 35%

وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية لايته والمرشح لذات المنصب في انتخابات نقابة المهندسين 2022 عن زيادة جديدة للمعاشات أول يوليو المقبل، موضحا أن مجلس النقابة تمكن من زيادة المعاشات لما يقرب من 165 ألف مهندس بنسبة 35% خلال فترة ولايته.

وواصل هاني ضاحي المرشح لمقعد نقيب المهندسين قائلا: بالنسبة لمن وصل سن التقاعد، عملنا على زيادة المعاشات بنسبة 35% وستزيد في أول يوليو المقبل.

وبخصوص نسبة زيادة معاشات نقابة المهندسين قال ضاحي في تصريح لـ«الوطن»: أمانة صندوق النقابة تدرس النسبة، وقيمة المعاش حاليا 960 جنيها، لكن الأكيد بعد الزيادة ستتخطى قيمة المعاش الألف جنيه».

من جانبه قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق المرشح نقيبا للمهندسين، إن برنامجه الانتخابي يتضمن إقرار زيادة سنوية ثابتة معلوم حدها الأدنى في قيمة المعاشات بحيث تتم بشكل تلقائي دون حاجة إلى قرار مجلس نقابة وموافقة الجمعية العمومية.

وأوضح في بيان لحملته الإنتخابية أنه نجح خلال مجلس 2014، في رفع قيمة المعاشات الخاصة بنقابة المهندسين من 450 جنيه إلى 700 جنيه، وفق دراسات إكتوارية تؤكد قدرة الموارد المرتقبة على تغطية تكاليف الزيادة، بحسب تعبيره.

انتخابات المهندسين 2022

وبعيدا عن ملف المعاشات، قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود، مد فترة سداد الاشتراكات الخاصة بالنقابة ولحين انتهاء العملية الانتخابية ووجهت اللجنة، في بيان لها، دعوة حضور انتخابـات نقابة المهندسين.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الانتخابات، المقرر عقدها يوم الجمعة 25 فبراير، بدءًا من الـ10 صباحا وحتى الـ7 مساءً، وستجرى على المراكز النقابية التالية:

1- رؤساء النقابات الفرعية.

2- نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

3- نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية.

وستكون المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر عقدها، يوم الجمعة 4 مارس، بدءًا من الـ10 صباحا وحتى الـ7 مساء على المراكز النقابية التالية:

1- نقيب المهندسين.

2- الأعضاء المكملون.