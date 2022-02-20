أسباب زيادة الفرص الاستثمارية في البورصة المصرية لعام 2022.. 4 أحداث

يشهد العالم في الوقت الحالي، العديد من الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية آخرها التوترات بين روسيا وأوكرانيا فضلاً عن جائحة كورونا، والتي خلقت حالة من عدم اليقين والترقب بين المستثمرين في أسواق المال، مما أثر على قراراتهم الاستثمارية.

قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن هذه الحالة من عدم اليقين لا تؤثر على البورصة المصرية فقط، لكن الأمر الذي جعل البورصة المصرية أكثر الأسواق تأثرا، هي أن السوق المصرية لم تصعد بعد جائحة كورونا مثل باقي أسواق العالم وأسواق المنطقة خلال عام 2021.

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدة أحداث خلال الربع الأخير من العام الماضي تعطي ضوءًا أخضر أن السوق المصرية قد يكون لها دور كبير خلال العام الجاري في ريادة أسواق المنطقة، وتزيد من الفرص الاستثمارية داخل البورصة المصرية.

طرح شركة «أي فاينانس»

وتابع «عطا»، أن أهم هذه الأحداث داخل البورصة المصرية، هو طرح شركة أي فاينانس، والذي تم تغطية الاكتتاب الخاص من قبل المستثمرين الأجانب والعرب أكثر من 6 مرات واستحوذ المستثمرون الأجانب والعرب علي نسبة 72٪ من الاكتتاب الخاص.

صفقات الاستحواذ في السوق المصرية

أيضاً من بين الأحداث التي تجعل السوق المصرية في ريادة أسواق المنطقة خلال العام 2022، هي صفقات الاستحواذ التي تمت داخل السوق المصرية وأهمها صفقة استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر سوديك التي تمت في الربع الأخير من العام الماضي، والتي أدت إلى نشاط ملحوظ داخل القطاع العقاري في الربع الأخير من عام 2021.

استحواذ بنك أبوظبي الأول على نسبة من شركة هيرمس القابضة

ويرى «عطا»، أن إعلان بنك أبوظبي الأول نيته الاستحواذ على شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة بنسبة 51٪ بعرض استحواذ غير ملزم، أيضاً من العوامل التي تدل على قوة سوق الأوراق المالية المصرية.

نتائج أعمال الشركات

وتأتي نتائج الأعمال الخاصة بالشركات والبنوك في البورصة والتي حققت نموا ملحوظا خلال عام 2021، لتعزز من قوة البورصة المصرية بين أسواق المنطقة.

وأوضح «عطا»، أن كل هذه الأسباب قد تجعل السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب والعرب من أهم الفرص الاستثمارية لمواجهة ضغوط التضخم على مستوى العالم، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للأسهم داخل السوق المصري مقارنة بنظيرتها داخل أسواق المنطقة وأسواق العالم هي أقل من قيمها العادلة بكثير.

وينصح «عطا» المستثمرين بضرورة الابتعاد عن الآليات ذات المخاطر العالية والتركيز نحو تكوين مراكز شرائية على المدى المتوسط والطويل داخل السوق المصرية، للاستفادة من الفرصة الاستثمارية داخل السوق المصرية، موضحا من أهم القطاعات التي قد تستفيد منها وبها فرص واعدة داخل السوق المصري، قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بالإضافة إلى قطاع الرعاية الصحية والأدوية بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي.