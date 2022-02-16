مؤشرات البورصة طالعة.. 1.3 مليار جنيه مكاسب سوقية في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.28%، إلى مستوى 11595.98 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.34%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1993.25 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.37%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3005.29 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.36%

ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.36%، عند مستوى 1983.88 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 138.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 71.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 6595 صفقة، فيما تم التداول على 154 سهمًا، وارتفعت 36 سهمًا فقط، فيما انخفضت 8 أسهم، واستقر 110 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 1.3 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 730.228 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يستهدف 11600 نقطة

يتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أنَّ المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي 11500 نقطة.

المؤشر الرئيسي يستهدف 2000 نقطة

يتوقع عيد، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2000 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني 2060 نقطة، مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء، لافتا إلى أنه في حال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 1960، ثم مستوى الدعم الثاني 1900 نقطة.