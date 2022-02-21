دراسة توضح أعراض الإصابة بـ«هشاشة العظام» في سن مبكرة

تحتاج العظام إلى الاهتمام والرعاية، ومن الضروري الاعتناء بها، لأنها مع تقدم العمر، تصبح عرضة لحالات الإصابة، مثل هشاشة العظام، إذ مع الضغوط بين المسؤوليات والحياة اليومية المحمولة، بالعديد من الصعوبات، غالبًا ما ينسى الأشخاص الاهتمام بصحة عظامهم، ما يؤدي لهشاشة العظام، وفق موقع «thehealthsite».

الفئة العمرية للإصابة بهشاشة العظام

هشاشة العظام، حالة طبية تؤدي إلى أن تصبح العظام مسامية وضعيفة، على الرغم من أن المرض يمكن أن يؤثر على أي فرد بغض النظر عن الجنس، إلا أنه أكثر شيوعا في النساء من الرجال، وفقا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية «NCBI»، تبدأ العظام في فقدان الكثافة في سن 30 إلى 40، لكنها مؤخرا، حتى النساء أقل من 30عام أصيبت بهشاشة العظام، حتى الأطفال والمراهقين يمكنهم الإصابة بهشاشة العظام.

ما هي هشاشة العظام؟

تحدث هشاشة العظام في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8- 14 عاما، لكن يمكن في بعض الأحيان، أن تتطور الإصابة في الأطفال الأصغر سنا أثناء طفرات النمو، هذه الحالة خطيرة، لأنه يضرب عندما يبني الأطفال قوة العظام، ويجري إنشاء 90% من كتلة العظام، بحلول سن 18-20 عاما، لذا فإن فقدان كتلة العظام خلال سنوات بناء العظام الرئيسية، هذه يمكن أن يضع واحدة في خطر لمضاعفات مثل الكسور.

أنواع هشاشة العظام

العظام الثانوي، النوع الأكثر شيوعا من هشاشة العظام، وعادة ما يحدث بسبب بعض الظروف الصحية، مثل مرض السكري أو السرطان أو التهاب المفاصل الأحداث أو عوامل نمط الحياة، يمكن أيضا أن تؤدي العلاجات الطبية المحددة مثل العلاج الكيميائي للسرطان، أو المنشطات، إلى التهاب المفاصل أيضا إلى هشاشة العظام.

هشاشة العظام المجهوب

هذا نوع أقل شيوعا من هشاشة العظام الأحداث، وهو أكثر شيوعا في الأولاد من الفتيات، عادة ما تبدأ هشاشة العظام المجهولون قبل البلوغ، هناك فرص أن تكثيف عظم الطفل قد يتعافى على الأرجح أثناء سن البلوغ ولكن لا تزال غير طبيعية كما كانت عندما تكون القمم الشامل العظم كشخص بالغ.

علامات وأعراض هشاشة العظام عند الأطفال

يمكن أن تتراوح علامات وأعراض هشاشة العظام عند الأطفال، من ألم في أسفل الظهر والوركين والكاحلين والقدمين والركبتين، وصعوبة في المشي، وكسور في الكاحلين والقدمين والساقين، يصعب تحديد هشاشة العظام عند الأطفال، لهذا من الصعب تشخيص الحالة.

عوامل تقلل من الإصابة بهشاشة العظام

إن العيش بأسلوب حياة صحي نشط، أو ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة، وتناول الطعام الغني بالكالسيوم والفيتامينات الأساسية، والمعادن، يساعد في تقليل المخاطر، الأهداف الأساسية من عدم الإصابة بهشاشة العظام، هي الوقاية من الكسور، بما في ذلك الكسور الفقري، والتحسين في الوظيفة والتنقل.