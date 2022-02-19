توقف التنفس للسيدات الحوامل أثناء النوم يزيد خطر الإصابة بارتفاع الدم

توقف التنفس أثناء النوم، عبارة عن اضطراب تنفسي، عندما يكون مجرى الهواء مسدود جزئيًا أو كليًا أثناء النوم، وجدت دراسة جديدة، نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة أن تسمم الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم المستمر أثناء الحمل، يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية كبيرة أو سكري الحمل، جرى ربطهما باضطراب التنفس أثناء النوم، أثناء الحمل «مرض السكري الذي يتطور أثناء الحمل»، هذه النتائج السلبية تعرض المرأة الحامل لخطر ارتفاع ضغط الدم.

الحوامل معرضات للإصابة لارتفاع ضغط الدم

اشتملت الدراسة على «1964» امرأة، كن حوامل لأول مرة، وكن جزءً من دراسة «Nulliparous Pregnancy Outcomes»: دراسة التي تقوم على مراقبة صحة قلب الأمهات، بالإضافة إلى 1222 امرأة، جرى تقييمهن بعد 2-7 سنوات من الولادة.

ونظر الباحثون بعد ذلك، لمعرفة ما إذا كان السيدات الحوامل معرضات لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو متلازمة التمثيل الغذائي، قال الباحثون في الدراسة، إن حدوث انقطاع النفس النومي أثناء الحمل، وبعد عامين إلى سبع سنوات من الولادة، مرتبط بارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ولفهم كيفية حدوث انقطاع النفس النومي، وكيفية إدارته.

توقف التنفس أثناء النوم أثناء الحمل

قالت إحدى مؤلفات الدراسة، إن السيدة الحامل أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، وبالتالي فهي أكثر عرضة للإصابة بتثبيط الجهاز التنفسي، ويجب أن تكون الأدوية محدودة وتستخدم أثناء الحمل، عندما تصاب السيدة الحامل بانقطاع التنفس أثناء النوم، يجب استشارة الأطباء متعددي التخصصات.

وأضافت المؤلفة، أن نحو 15% من النساء اللائي تم تشخيصهن بانقطاع التنفس أثناء النوم، كن بدينات، وكن يعانين من ارتفاع ضغط الدم، لذا فإن السمنة عامل مهم لتوقف التنفس أثناء النوم، ومن ثم يمكن للحمل أن يزيد من خطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، النساء اللواتي يعانين بالفعل من السمنة.

الأعراض الشائعة لتوقف التنفس أثناء النوم

وتابعت مؤلفة الدراسة، أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس النومي أثناء الحمل، من المهم معرفة علامات انقطاع التنفس أثناء النوم، والتي تشمل:

- الشخير بصوت عال أو مستمر لفترة طويلة من الزمن

- قلة التركيز

- صعوبة التركيز بسبب الإرهاق

- توقف التنفس الصامت عند النوم

مضاعفات صعوبات النوم

لا تؤدي صعوبات النوم أثناء الحمل فقط، إلى ارتفاع ضغط الدم، لكن يمكن أن تؤدي هذه المشكلات أيضًا، إلى مضاعفات صحية أخرى:

- صداع الرأس

- التعب المزمن

- زيادة الوزن

- ضغط دم مرتفع

- ارتفاع نسبة السكر في الدم

- اضطرابات نفسية

- السكتة الدماغية عند النساء الحوامل

طرق لتجنب توقف التنفس أثناء النوم

في حين أن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤثر على النساء الحوامل، إلا أن هناك بعض الطرق التي اقترحها الدراسة، ويمكن أن تساعدهم على التغلب على المشكلة:

- إن النوم غير الكافي أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى الهرمونات المرتبطة بزيادة الوزن ولديها تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي

- يمكن تجنب توقف التنفس أثناء النوم من خلال ممارسة الرياضة بانتظام وأكل نظام غذائي صحي ومتوازن.