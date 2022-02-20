نجوم لبنان ينعون سامي كلارك: صديق طفولتنا.. لروحك السلام

صدمة يشعر بها عدد كبير من نجوم الفن على مستوى الوطن العربي، بسبب وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك، اليوم، خصوصا أنه يعد من أشهر نجوم الغناء والموسيقى في لبنان.

ونعت الفنانة كارول سماحة، سامي كلارك، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، بقولها: الله يرحم الفنان اللبناني سامي كلارك، اللي رسم بأغاني الحلوة مرحلة طفولتنا البريئة ببلدنا لبنان تعازينا الحارة لعيلته وأهله.

سامي كلارك قدم ما يزيد عن 750 أغنية

وكتب الفنان وائل جسار، ناعيا وفاة النجم اللبناني، عبر حسابه بموقع انستجرام بقوله: وداعًا الفنان سامي كلارك.

وكتبت الفنانة سيرين عبدالنور، عبر حسابها بموقع تويتر: سامي كلارك، لروحك السلام، الله يرحمك.

وكتب الفنان باسم مغنية، قائلًا: وداعًا جرانديزر، سامي كلارك، وذلك في إشارة منه لغناء كلارك لبعض أفلام الكرتون الشهيرة.

من أشهر الأصوات الأوبرالية

ويعد سامي كلارك، من أشهر نجوم لبنان في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وحصل على لقب كلارك، لقدرته على الغناء باللغات الأجنبية المختلفة منها الفرنسية والإيطالية والروسية والألمانية، وتميز بصوت أوبرالي قوي، وقدرته على الغناء الغربي ومزجها في كثير من الأحيان باللغة العربية.

توفى سامي كلارك، عن عمر 74 عاما باعتباره من مواليد 19 مايو عام 1948في قرية ضهور الشوير بلبنان، عشق الفن في صغره، ونجح في تقديم مايزيد عن 750 أغنية عربية وأجنبية، و73 نشيد وطني، ومن أشهر أغنياته: قومي نترقص ياصبية، موري موري، دلونا، الليلة بدنا نتزوج، أرضي أرض البطولة، أنا جاي من الأحزان.

كما شارك في تسعة برامج تليفزيونية للهواة، و12 برنامج إذاعي، بخلاف مشاركته في ثلاثة أفلام سينمائية وهم لعبة النساء، حسناء وعمالقة، الممر الأخير.