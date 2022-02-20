خريطة فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعها في كفر الشيخ غدا

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الاثنين، عن 9 قرى وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة بمراكز كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس والرياض وبيلا وبرج البرلس.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

فصل الكهرباء عن 9 قرى

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك عن مغذي روينة بكفرالشيخ، كما تتأثر قريتا روينة والنطاف.

وسيتم فصل التيار الكهربائي أيضًا عن مغذي كفر العرب بدسوق، وتتأثر بالفصل قريتي كفر العرب والقبائل، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الضبعة بالرياض وتتأثر بعملية الفصل قرية الضبعة وتوابعها.

فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ مبارك

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشيخ مبارك ببرج البرلس، وتتأثر قرية الشيخ مبارك وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجمعية بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية أرض الجمعية.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمة بقلين، وتتأثر بالفصل قرى الحصة وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السحماوى بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل قرية القنى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية بالرياض، ويتأثر بالفصل مجلس قرى الوزارية ومياه بقلولة.

وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو بدوى ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية أبو بدوي وتوابعها، وكذلك فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرى المطور بكفرالشيخ، وتتأثر بالفصل محطة فارس الجمل بالخادمية، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي بر بحرى بالبرج، وتتأثر بالفصل قرية بر بحرى وتوابعها.