محافظ كفر الشيخ: إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط بتكلفة 4 ملايين جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهد المنخفض، وإنشاء نقطة تحسين جهد جديدة لدعم القرى والمراكز بكافة أنحاء المحافظة لدعمهم بالطاقة الكهربائية اللازمة، بتكلفة مالية بلغت نحو مليون و95 ألف جنيه.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوجيهات المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود مديرية الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، مؤكداً أن هناك اهتمام بالغ بمحافظة كفر الشيخ واستمرار عمليات التنمية شاملة والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظة لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

كهرباء كفر الشيخ: الشركة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات

وأوضحت المهندسة غادة أبو كيلة وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، والتي شملت إحلال كابل المؤتمر العماني بمركز ومدينة كفر الشيخ بتكلفة 106 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى المنشية الكبرى وميت الديبة بمركز ومدينة قلين بتكلفة مليون و807 آلاف جنيه، وإحلال وتجديد مغذى الرياض 1.2 ب 12 طن موصلات بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 825 ألف جنيه.

تخفيف الأحمال

وأضاف المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف أحمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين، وشملت أيضاً إنشاء نقطتي تحسين جديده بقرية البكاتوش وقرية شباس عمير بمركز ومدينة قلين بتكلفة مليون و195 ألف جنيه، لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.