المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني ينعقد لأول مرة اليوم

يعقد المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني في مصر اجتماعه الأول، اليوم، لأول مرة، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

قالت وزارة التعليم، إن المجلس الاستشاري للتعليم الفني، يحدد الرؤية المشتركة حول استراتيجية إصلاح التعليم الفني، وتوجيهها، من خلال تخطيط ومتابعة استراتيجيات الإصلاح، وصولاً إلى تنفيذها على أرض الواقع.

ويشارك في الاجتماع، عدد من السفراء ورؤساء الاتحادات الصناعية المصرية، وممثلين عن شركاء التنمية، بما في ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KfW)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (US-AID)

10 مهام المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني في مصر

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مهام المجلس الاستشاري للتعليم الفني، الذي يعقد اليوم، لأول مرة، بحضور 4 وزراء وسفراء الجهات الدولية، وهي كالتالي:

- المجلس الاستشاري لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفني لتحقيق رؤية مصر 2030.

- المجلس الاستشاري هيئة المشورة الاستراتيجية لإصلاح التعليم الفني في مصر.

- مواكبة أحدث المعايير الدولية لتلبيبة احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من العمالة الماهرة.

رفع قدرات المعلمين وتحديث المناهج حسب منهجة الجدارات

- رفع قدرات معلمي التعليم الفني والارتقاء بالمنظومة.

- تحديث مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات.

- إشراك أصحاب الأعمال من القطاع الخاص في عملية الإصلاح وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفني.

- تحدد الرؤية المشتركة حول استراتيجية إصلاح التعليم الفني حتي تنفيذها علي أرض الواقع.

- عقد المجلس الاستشاري سنويًا لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية إصلاح التعليم الفني.

- عرض ما تم إنجازه على صعيد ركائز الاستراتيجية التي قدموا الدعم لها خلال السنة.

- المستوى مع الوزارات وشركاء التنمية الدوليين الرئيسيين وممثلو القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين.