«التعليم»: بدء الزيارات لمدارس التعليم الفني للتحقق من مستويات الطلاب

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بشأن تنفيذ الزيارة الأولى لأعمـال التحقـق الخـارجي خـلال الفترة من الإثنين الموافق21 فبراير الجاري حتى يوم الخميس الموافق 3 مارس المقبل.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة قطاع التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي ۲۰٢١-۲۰۲۲، لطلاب التعليم الفني الصف الأول والثاني والثالث بالمدارس الفنية التي تطبق المنظومة المعتمدة من الوزير بزيارات المحقق الخارجي بهدف التأكد من جودة قرارات تقييم الطلاب، وفعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات.

وشددت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، على ضرورة تنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة والتنبيه على منسق الجودة بالتعليم الفني بالمديريات بإبلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وإرسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بقطاع التعليم الفني بالوزارة بحد أقصى ثلاث أيام من تاريخ انتهاء الزيارة أي يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توفير أماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات أخرى لأعمال التحقق بالمدارس خلال فترة الزيارة، وصرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من المحافظات، مشددة على المكلف بأعمال التحقق الخارجي إرسال نسخة Soft من تقرير الزيارة إلى البرنامج بكل نوعية بالقطاع.