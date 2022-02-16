«التعليم»: تطوير شامل للمدارس التجارية لتصبح مؤهلة للبيزنس

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، على أن هناك خطة شاملة لإحداث تطوير وتغيير جذري في المدارس التجارية الفنية، لتصبح مؤهلة للطلاب للعمل في البيزنس، من خلال تطوير المناهج والتخصصات التعليمية، لتكون مناسبة لسوق العمل، لأن هناك تخصصات قديمة، وعفا عليها الزمن.

تخصصات ومناهج حديثة تحقق التمكين الاقتصادي للإناث

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطوير التعليم التجاري له أهداف عديدة، أهمهما تمكين المرأة بشكل حقيقي، اقتصاديا، لأن عدد الفتيات في هذه المدارس التجارية يصل إلى 70% من إجمالي طلابها، ولا نريد لهن الجلوس في المنزل بعد التعليم، بعد الاندماج في سوق العمل من خلال تخصصات عصرية، توفر فرص عمل للإناث.

تطوير المناهج لإفادة الاقتصاد المصري من كل الخريجين

ولفت المصدر إلى أن هناك الكثير من المقترحات الخاصة بشكل وطريقة تطوير المدارس التجارية، فهناك تصور لأن تصبح عبارة عن تخصصات في إدارة الأعمال والبيزنس والتجارة الحديثة والتعاملات التجارية المعاصرة، وآخر يرتبط بمحتوى المناهج نفسها لتكون مناسبة لهذه التخصصات الحديثة، المهم أن يستفيد الاقتصاد المصري من كل خريجي المدارس الفنية، ذكور وإناث، بحيث لا تكون عبارة عن مصدر للبطالة.

ومن جانب آخر، تنتهي المديريات التعليمية من استعدادتها النهائية لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لجميع الطلاب يوم السبت 19 فبراير الجاري.

وأكدت المديريات التعليمية، على مدارس الفنية، أن يكون الدرس الأول بعد إجازة نصف العام عـن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين والطلاب.

كما أكدت المديريات، على الإدارات التعليمية بالتأكد من صرف المخصصات المالية للمدارس وخامات تعليم- إدارة شهرية- صيانة بسيطة، والتنبيه على المشرفين بمتابعة خروج الطلاب من الفصول أثناء الحصص، وأسباب الخروج والعمل على تذليل المشكلات.