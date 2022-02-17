قناة السويس: سفينة «CL LIUZHOU» تغادر السخنة.. أكبر حمولة استقبلناها

أعلنت المنطقة الاقتصادية بـ قناة السويس، في بيان رسمي، مغادرة السفينة «CL LIUZHOU» رصيف الحوض الأول بميناء السخنة، ظهر اليوم الخميس، بعد تفريغ حمولة 178 ألفا و346 طن حديد بليت.

أكبر حمولة صب جاف تستقبلها الميناء

ذكرت المنطقة الاقتصادية، أن السفينة تعد أكبر حمولة صب جاف يستقبلها الميناء، ويبلغ طولها 300 متر وعرضها 50 مترا والغاطس 16.5 متر، بحمولة وزنها 207 آلاف و999 طنا، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المنطقة بتطوير الموانئ التابعة لاستقبال أحدث السفن وأكبر الحمولات من البضائع المتنوعة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية التي يشهدها الميناء حاليا.

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استقبال أضخم السفن العالمية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن عمليات التطوير التي تشهدها الموانئ التابعة تتيح لها استقبال حمولات ضخمة من البضائع وكذلك استقبال أضخم السفن العالمية، ما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة أيضا إيجابية للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات، ما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، وفي ميناء السخنة يتم التنسيق مع شريك التنمية شركة موانئ دبي العالمية، صاحبة امتياز الحوض الأول لتوفير كافة الإمكانات والتيسيرات اللازمة والإجراءات الخاصة بالشحن والتفريغ ورفع كفاءة الأداء ومعدلات التداول بها.

وأشارت إلى أنه يتم الانتهاء من بعض مشروعات البنية التحتية للموانئ، إذ يتم تطوير ميناء العين السخنة بإنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلو متر أرصفة بحرية بأنشطة متنوعة بتكلفة تبلغ 37 مليار جنيه، فضلا عن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش بتكلفة تبلغ 4 مليارات جنيه، في حين ييم تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675 مترا وتعميق الغاطس حتى 14 مترا بتكلفة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.