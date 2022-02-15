إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق العين السخنة

شهد طريق العين السخنة بمنطقة القاهرة الجديدة، انقلاب سيارة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة على الطرق، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق العين السخنة، أمام محطة الصرف بالقاهرة الجديدة ووجود مصابين.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأوناش المرور، وتبين انقلاب سيارة وإصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.