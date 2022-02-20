حمزة العيلي يدعم كريم الحسيني بعد تحويل سيارته لمشروع: هحصلك بعربية كبدة

دعم عدد من النجوم الفنان كريم الحسيني، بعدما فاجئ جمهوره وأصدقاءه بتحويل سيارته لمشروع تجاري، إعداد المشروبات الساخنة على الطريق، بجانب عمله في المجال الفني، ومنهم الفنان حمزة العيلي الذي دعم الفكرة بشدة .

وكتب حمزة العيلي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، « راجل محترم وجدع ومشروع جميل وانا هحصلك بعربية كبدة وسجق بجانب الفن ».

وأضاف، «أنت نجم من قبل ما جيلنا كله يشوفها، ربنا يوفقك يا حبيبي».

كريم الحسيني يحول سيارته إلى إعداد المشروبات الساخنة

فاجئ الفنان كريم الحسيني، جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني، بتحويل سيارته لمشروع تجاري، إعداد المشروبات الساخنة على الطريق، بجانب عمله في المجال الفني.

نجوم الفن يدعمون كريم الحسيني

حرص عدد من الفنانين على تهنئة كريم الحسيني بمشروعه الجديد، من بينهم الفنان إيهاب فهمي : «رجل من ضهر رجل يا ابن الأصول»، وقال الفنان عمر عبدالعزيز: «والله جامد يا كوكي ومبروك يا حبيبي»، كما دعمت الفنانة نشوى مصطفى المشروع قائلة، «ده الزميل المحترم الفنان المبدع من وهو طفل، ومين ينسى دوره في فيلم الجراج كان عامل دور الطفل المصاب بشلل الأطفال واللي بيساعد أمه في المصاريف».

وأضافت «المحترم ده الراجل الجدع الفنان الكبير بيشتغل على عربية قهوة المحترم ده درس 4 سنين تمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، مش عيب ده منتهى الرجولة، بس أنا أعرف إحساس الفنان اللي بحق وحقيقي لما موهبته تتعطل ومايلاقيش فرصة فيها عدالة».

وتابعت: «أرجل الناس يا كريم والله، ربنا مايحوجك أبداً وربنا يرزقك الفرصة اللي تستاهلها موهبتك فى الفن».

آخر أعمال الفنان كريم الحسيني

شارك كريم في العرض المسرحي «زقاق المدق»، من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم: دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، أمل رزق، نهال عنبر، وغيرهم من الفنانين، والعمل المسرحي تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وباشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.