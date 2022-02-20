المؤبد لعامل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره في المخدرات بباب الشعرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لإدانته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمد منصور عارف، أسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

وجاء في أمر الإحالة الذي أصدرته النيابة العامة في القضية 4257 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية، المقيدة برقم 636 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة، أكّدت أنّ المتهم «محمد.ع» 19 عامًا، عامل، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، أحرز بقصد الاتجار جوهر «الهيروين» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

49 لفافة من مضبوطات الهيروين

وجاء في تحريات المباحث، أنّه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن وجوده، وأجرى معه عملية شرائية قدم له المتهم خلالها لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر، فضبطه وعثر بحوزته على 49 لفافة تحوي الجوهر المخدر ذاته، ومبلغ مالي نقدي وهاتف جوال وعزى قصده الاتجار، والمبلغ حصيلة اتجاره والهاتف للاتصال بعملائه.

تقرير المعمل الكيماوي

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن 49 لفافة المضبوطة تحوي كل منها على مسحوق لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنها 19.20 جرام.