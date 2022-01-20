السجن المشدد وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تاجري هيروين في القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لحيازته مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه. وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصورعارف، وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 3659 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية، المقيدة برقم 532 لسنة 2021 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «حسين ر»، 32 عاما، عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ┬الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

144 لفافة من مخدر الهيروين

أفادت تحريات المباحث، بأنه نما إلى علمها اتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقلت لمكان تواجده، وباستيقافه لسؤاله عن بطاقة تحقيق الشخصية تخلى المتهم عن حقيبة صغيرة الحجم تحوي 144 لفافة لجوهر الهيروين المخدر فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف جوال، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته والهاتف الجوال للاتصال بعملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات تحوي على مسحوق بيج اللون وزنها 31 جراما، وثبت أن المسحوق بداخل كل لفافة يحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

المشدد والغرامة عقوبة تاجر مخدرات آخر

في ذات السياق، قضت نفس المحكمة، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لحيازته مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 3496 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية، أن المتهم «أحمد م»، 35 عاما، عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «الهيروين» في الأحوال غير المصرح بها قانونا.

وأفادت التحريات أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، تم التعرف على المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2258 لسنة 2021 جنايات باب الشعرية، مستقلا دراجة نارية دون لوحات فتم ضبطه، وعثر بحوزته على 14 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر وهاتف جوال ومبلغ نقدي مقداره 170 جنيها.

وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة وزنها 9.11 جرام، وتحوي كل منها مسحوق لجوهر الهيروين المخدر المدرج الأول من جداول قانون المخدرات.