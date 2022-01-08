تفاصيل سقوط هاربة من مؤبد بالغربية.. «باعت مخدرات في جنازة زوجها»

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، تاجرة مخدرات بكفر الزيات، هاربة من تنفيذ عدة أحكام خلال حضورها جنازة زوجها بإحدى قرى المركز، وبحوزتها مخدر الهيروين بقصد البيع.

تفاصيل ضبط المتهمة

كانت البداية عندما توجهت سيدة هاربة تدعى «هنادي. ع»، من حكم مؤبد وسجن مشدد خلال عزاء زوجها، وتمكن رجال الشرطة من ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبتفتيش حقيبتها تم العثور على هيروين بداخلها بقصد البيع، بالإضافة إلى هاتفي محمول.

وتبين أنها حضرت من الإسكندرية إلى منزل كفر الزيات بالغربية، وذلك لحضور جنازة زوجها، وبعد الجنازة وقفت لتلقي العزاء، وتمكن رجال الشرطة من ضبطها.

مؤبد و6 سنوات سجن مشدد

يذكر أن المتهمة هاربة من حكم مؤبد في قضية مخدرات، وسجن مشدد 6 سنوات في أخرى.