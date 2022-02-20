محمد رمضان يكشف سر حبه للطائرات الخاصة: المضيفة مش بتهتم بحد غيري

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عددًا من الصور من داخل طيارته الخاصة، عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك»، وكشف من خلالها عن ذكرياته مع أول تذكرة طيران حصل عليها.

وعلّق محمد رمضان على الصور، قائلًا: «أول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب إني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض، والصدفة الأجمل إني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي».

رمضان يكشف سر حبه للطائرة الخاصة

وتابع رمضان: «دلوقتي مع أني مش بسافر غير بطيارة خاصة بس لو سألتوني حبيت إيه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة عشان بعرف أشرب سجاير، والمضيفة مش بتهتم بحد غيري».

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل مشوار لحد هناك، والذي يشارك فيه بجانب دينا الشربيني وأحمد مجدي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد واخراج محمد ياسين .

آخر أعمال محمد رمضان

وكان محمد رمضان قد شارك، في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل موسى، وشاركه في بطولته سمية الخشاب وتارا عماد وهبه مجدي وصبري فواز ومنذر رياحنة وعارفة عبدالرسول وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

وطرح رمضان مؤخرًا أغنية بعنوان «باي باي ثانوية»، وهي من كلمات إسلام شندي، وألحان محمد رمضان، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بمجرد طرحها.