محمد رمضان ينشر صورة جديدة لمشهد من مسلسل «المشوار»

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة جديدة من مسلسله الرمضاني «المشوار»، وعلق رمضان: «ماهر من مسلسل (المشوار) للمخرج محمد ياسين، والمؤلف محمد فريد، إنتاج محمد السعدي.. رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح».

مسلسل المشوار

ويجسّد محمد رمضان، ضمن أحداث مسلسل «المشوار»، شخصية سائق سيارة يدعى «ماهر» متزوج من «ورد» التي تؤدي دورها دينا الشربيني، وخلال الأحداث يتورط في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل.

مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، وإياد نصار، وصبري فواز وأحمد كمال، تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

كليب «باي باي ثانوية»

وتصدر محمد رمضان، مؤخرا، تريند يوتيوب في 12 دولة عربية، بعد طرح أغنية «باي باي ثانوية»، وهي «مصر واليمن والكويت والأردن والإمارات وليبيا والعراق ولبنان والسعودية والمغرب وتونس والجزائر».