محمد رمضان يحتفل بتحقيقه 5 مليارات مشاهدة على «تيك توك» (فيديو)

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيقة 5 مليارات مشاهدة على تيك توك.

ونشر رمضان فيديو، قال فيه: «مبروك لبلدي وجمهوري الغالي، تخطي هاشتاج محمد رمضان 5 مليارات مشاهدة، وبكده أصبح أعلى اسم فنان عربي مصري على تيك توك»

محمد رمضان باي باي ثانوية

وطرح رمضان مؤخرا، كليبة الجديد «باي باي ثانوية»، الذي تصدر الفنان به تريند يوتيوب في 12 دولة عربية، وهي «مصر واليمن والكويت والأردن والإمارات وليبيا والعراق ولبنان والسعودية والمغرب وتونس والجزائر»

أغنية «باي باي ثانوية»، كلمات إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان.

كلمات الأغنية

كنت فاكرها سيجارة عادية..

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا..

وأنا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا..

ودماغي فجأة لفت بيا

كان نفسي أنجح في الثانوية..

أمي هتجبلي عربية لو جيبت 80%

بسيجارة منهم قضوا عليا..

خربوها ولاد المؤذيةأنا شايف أفلام هزلية..

حواليا شلة حرامية.. أنا حواليا شلة حرامية

عيال مش ميه ميهأنا حواليا شلة حرامية ولاد مؤذية..

أنا حواليا شلة حرامية باي باي ثانوية.. مفيش عربية..

أنا حواليا شلة حرامية

ايوة فاتتني الامتحانات..

بالغلط دخلت مدرسة بنات

بنت جميلة بترطن روسي..

خدتها اوريها رقم جلوسي

ويارتني ما شوفت الروسية..

قبل امتحانات الثانوية

طلعت هي كمان مؤذية..

متفقة معاهم عليا

أنا حواليا شلة حرامية..

مفيش عربية

أنا حواليا شلة حرامية..

فين رجليا

أنا حواليا شلة حرامية..

دماغي مش فيا

أنا حواليا شلة حرامية..

عطشان ادوني ميه

أنا حواليا شلة حرامية..

عيال مش ميه ميه

أنا حواليا شلة حرامية..

سيجارة فرعونية عقلي لعبني وقالي نكمل..

ضميري تاعبني ومخي منمل

قولت أنا هعمل فورمة وأحمل..

قومت مسكت البار والدمبل.