آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. مصرع وإصابة 6 جنود وتحريك قطار لنقل اللاجئين

قتل جنديان أوكرانيان وأصيب 4 آخرين خلال قصف متبادل مع جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من طرف واحد في إقليم دونباس الأوكراني، وذلك في تصاعد للهجمات المتبادلة بين القوات الأوكرانية والقوات التابعة للإقليمين الانفصاليين، الأمر الذي يعتبره مراقبون علامة على إمكانية اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أي لحظة.

وكانت عدة قذائف أوكرانية سقطت داخل الحدود الروسية بمنطقة روستوف، اليوم، دون أن تلحق أضرارا مادية أو إصابات، بحسب ما أعلنت «موسكو».

مسلحو دونباس ارتكبوا 70 انتهاكا

وأصدر المركز الصحفي لعمليات القوات المشتركة الأوكرانية في «دونباس» بيانا، مساء اليوم، رصد فيه ما أسماه «انتهاكات التشكيلات المسلحة الموالية لروسيا، إذ ذكر أنها ارتكبت 70 انتهاكا؛ 60 منها تتعلق باستخدام أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف المركز الصحفي، أنه نتيجة لهذا القصف قُتل عسكريان أوكرانيان إثر جروح خطيرة ألمت بهما، كما أصيب 4 جنود بجروح متفاوتة الخطورة وتم وضعهم في منشآت طبية، رغم ذلك أكدت القوات المشتركة الأوكرانية أنها لا تزل تسيطر على الموقف وتتعامل مع التهديدات التي تواجهها.

روسيا ترسل أول قطار لنقل لاجئي لوجانسك ودونيتسك

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إرسال أول قطار ينقل لاجئي جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك من منطقة روستوف إلى فارونيج، بحسب وكالة سبوتنيك، وفق ما صرح به القائم بأعمال وزارة الطوارئ في روسيا ألكسندر تشوبريان.

وأضاف المسؤول الروسي، أن القطار الأول حمل 500 شخص إلى نقطة إقامة مؤقتة في فارونيج، في ظل احتدام الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين اتهامات بخرق وقف إطلاق النار والهدنة.

وتقوم روسيا بعمليات إجلاء من دونيتسك ولوجانسك في دونباس مع زيادة معدلات الحشد الأوكرانية قرب هذه المناطق خلال الأيام الماضية، لكن كييف تتهم الانفصاليين بتأجيج الموقف.