حظك اليوم برج الميزان الإثنين 21-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحتفل مواليد برج الميزان بأعياد ميلادهم خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر، الذي يحمل صفات تميزه بين الأبراج؛ ومنها أنه يجيد تسيير نمط حياته بفعالية وعيشها كما يناسبه، ويرغب في ملء يومه كاملاً بالأنشطة المتنوعة، فلا يترك فرصة لأن يكتئب على سبيل المثال، ويحب دائما أن يقدم يد المساعدة للآخرين ولو على حساب نفسه، وأخيرا لديه القدرة على رؤية الأمور من جوانبها المُختلفة.

الرغبة في وضع خطط كبيرة ومستقبلية، صفة تعرف عن مولود برج الميزان، الذي يخبره الطالع أن هذا العام يحمل له على المستوى المهني الكثير من الأخبار السارة وخصوصاً في الربع الأول من السنة لا سيما على الصعيد المالي، إذ يحمل 2022 ضمانات مرتبطة بقرارات وإجراءات مهنية جديدة، ما يوفر له أجواءً مناسبة للسفر وتحقيق الأرباح المطلوبة بشكل تدريجي.

حظك اليوم مولود برج الميزان مهنيا

وتقول خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لمولود برج الميزان اليوم، القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تعتني بحساباتك وراجع جيدا خطواتك واحذر المغامرة.

حظك اليوم مولود برج الميزان عاطفيا

عطارد في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وحضورا وقدرة كبيرة على التأثير في الآخر.

نصائح لأصحاب برج الميزان

وينصح الفلك مولود برج الميزان هذا العام 2022، بالاستعانة بمصادر خارجية بهدف تحقيق الاستقرار المادي وأن هذا يمنحه ما يطمح إليه، وعاطفيا هذا العام تزداد معنويات هذا المولود في بداية العام، كما تبدو الفرص مفتوحة للتقارب مع الشريك أو العودة عن قرار الانفصال أو ربما إنشاء علاقة جديدة.