حظك اليوم برج الدلو الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج الدلو الانطلاق والحرية، فهو يرفض التقاليد والعادات التي لا يقتنع بها، وهو دائما ما ينفذ ما يريد، وينجذب إليه الآخرون بسبب حس الدعابة وذكائه الشديد خاصة في إدارة الحوارات وطرح الأفكار الابداعية والجديدة، مما يجعل الكثيرون ينبهرون بأدائه، كما أنه مخلص بشدة لمن يحبهم ويثق فيهم.

صفات مواليد برج الدلو

يعشق مواليد برج الدلو الاستقلالية، فهم يفضلون العمل في وقت مبكر لاكتساب خبرات حياتيه وقدرة على مواجهة الحياة، ومع ذلك فأن أكبر عيوب الدلو هي الكتمان، فهو يرفض البوح بأسباب غضبه من الآخرين، ويحتاج لوقت طويل حتى يمكنه التعامل بشكل طبيعي مرة أخري، كما أنه متقلب المزاج، الذي يختلف من يوم لآخر.

وللمهتمين بحركات الأبراج وتأثيرها على طاقة الإنسان، يعرض لكم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

ولمواليد برج الدلو تتوقع عبير فؤاد، أن تكون الظروف مواتية وتسمح لك بتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، فأن القمر في منزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بالاستمتاع بوقتك وترغب في الانطلاق والاكتشاف وتكتسب جديدا.

مشاهير برج الدلو

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الدلو أبرزهم الفنانة الراحلة سعاد حسني من مواليد 26 يناير، مروان خوري، كاتب وملحن ومغني لبناني ولد في 3 فبراير، والفنانة الراحلة ماري منيب من مواليد 11 فبراير، والفنان فاروق الفيشاوي من مواليد 4 فبراير، نادين لبكي، مخرجة لبنانية، ولدت في 18 فبراير، وتيم حسن، ممثل سوري، ولد في 17 فبراير، والفنانة نبيلة عبيد، ولدت في 26 يناير، والفنانة الشابة ياسمين صبري من مواليد 21 يناير، وعايدة رياض من مواليد 23 يناير، والفنان أحمد راتب ولد في 23 يناير، والمخرج يوسف شاهين من مواليد 25 يناير.