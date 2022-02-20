حظك اليوم برج الجدي الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الجدي من الشخصيات الناضجة، التي ينمو عقلها سريعًا ودائمًا ما يكون عقله أكبر من عمره الحقيقي، فهو من الشخصيات الطموحة والباحثة عن الصعود المهني، فهو لا يخشي التعب أو المواجهة أو حتى الصعوبات والمشاكل، فهو يمكنه تخطي كل هذا للوصول إلى هدفه، وهو على المستوى الأسري والعائلي، من الشخصيات التي تميل لحماية أقاربها، ومع ذلك يحتاج لفترة طويلة حتى يتخذ خطوة الارتباط.

عيوب مواليد برج الجدي

كما ذكرنا فإن شخصية مواليد برج الجدي هي عملية وناضجة، مما يجعله شخص جدي للغاية، ويبدو كشخص أكبر من عمره لا يميل للمرح مع أقرانه، كما أنه يصبح مع الوقت شخص انطوائي، لا يفضل اللقاءات الاجتماعية أو أصدقائه، ويتجنب الضوضاء، مما يجعله وحيد بلا أصدقاء.

وللمهتمين بحركات الأبراج وتأثيرها على طاقة الإنسان، يعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

عمليًا، ترى «فؤاد» أن مواليد برج الجدي يجب عليهم التقدم ومقاومة حساسيتك الشديدة ولا تدع النقد يشل حركتك، بسبب وجود القمر في مربع برجك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك عبير فؤاد، أن رغم الضغوط تستطيع أن تقوم بواجبك على أكمل وجه تجاه الأهل ومع من تحب.

مشاهير برج الجدي

وينتشر في العديد من المجالات الحياتية المختلفة مواليد برج الجدي، وأبرزهم الفنان صلاح ذو الفقار، والشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفي صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، الفنانة نجوي فؤاد محمود المليجي، والفنان سمير صبري، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الشابة ملك قورة، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي.