حظك اليوم مولود برج الحوت الأحد 20-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تحسن الظروف

الخيال الواسع وأحلام اليقظة لفترات طويلة من أبرز صفات مواليد برج الحوت، وهذه الصفات تجعله قادرا على الإبداع خاصة في الأعمال الفنية، كأن يعمل رساما أو فنانا تشكيليا، كما أنه من الشخصيات الكريمة والسخية على نفسه ومن حوله، وهو قادر على التوافق مع معظم الأبراج، لكنه يكون ثنائي مثالي مع مواليد برج الثور.

صفات مواليد برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت الرومانسية الشديدة، فهو دائمًا يفكر بطريقة إيجابية ويحاول نشرها بين الآخرين، كما أنه من الشخصيات التي تكره الحزن أو النكد، وهي تحاول طوال الوقت أن تعيش اللحظة كما هي، ولا يفكر كثيرًا في المستقبل كما أنه يلتزم بعمله بدرجة كبيرة، ما يجعله يحقق أعلى المناصب طول الوقت بفضل اجتهاده والتزامه.

وللمهتمين بحركات الأبراج وتأثيرها على طاقة الإنسان، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الحوت: «القمر في منزل المدخرات يعدك بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المادية جيدا وتخطط بحكمة لمستقبلك».

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الحوت: «الوضع الفلكي يعدك اليوم بأوقات سعادة تجمعك بالأحباب».

مشاهير برج الحوت

الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس، الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس، سلوى خطاب، الملحن والموسيقار محمد الموجي، الراقصة تحية كاريوكا، الفنان الهندي عامر خان، الممثل المصري خالد زكي، الفنان حمادة هلال ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس، أحمد السقا، الفنان الراحل محمد عبد الوهاب، محمود درويش، والفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس، من أشهر مواليد برج الحوت.