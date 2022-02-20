استلام طني لحوم لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية في كفر الشيخ

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تسليم طني لحوم صكوك الإطعام، لتوزيعها على 2000 أسرة أولى بالرعاية على مستوى المحافظة، كدفعة أولى، بالتعاون بين مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة.

ووصلت كراتين اللحوم، وتسلمتها مديرية الأوقاف بكفر الشيخ وسلمتها لمديرية التضامن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال لجان برئاسة رئيس مجلس المدينة، وعضوية كل من مدير الإدارة الإجتماعية، ومدير إدارة أوقاف المركز، ومفتش من وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ.

تشكيل لجنة لتوزيع اللحوم على مستحقيها

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في بيان له، على أنه تم تشكيل لجان لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بجميع مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمحافظة والمديرية ومديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، محذرا من تصوير الأسر أثناء التسليم، ومراعاة الجانب الإجتماعي.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم استقبال طنين من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.