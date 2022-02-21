5 معلومات عن أغنية «أيام» لـ وائل الفشني مع الموسيقار محمد نوارة

انتهى الفنان وائل الفشني والموسيقار محمد نوارة، من وضع اللمسات الأخيرة على أغنية «أيام»، التي من المقرر طرحها مع نهاية الشهر الجاري.

ترصد «الوطن» 5 معلومات عن الأغنية الجديدة على حسب تصريحات محمد نوارة.

- العمل من إخراج أحمد وهبة، الذي قام بعمل فكرة رائعة ومبتكرة دراميا إلى جانب أسلوب الإخراج ذاته، الذي جاء من خلال «one shot take»

- جرى تصوير الأغنية بالكامل مرة واحدة دون أي قطع أو إضافات، فالكاميرا تعمل من بداية الأغنية لأخرها لايف، وهذا أسلوب فني صعب جدا، لكنه يعطي بعد درامي أكبر للأغنية.

- المطرب وائل الفشني من أفضل الأصوات المتواجدة في الساحة، وقمنا بالبروفات والتدريبات النهائية، وأبدع وائل في الأغنية، والتعبير عن كل ما بها من مشاعر.

محمد نوارة: أغنية أيام عن تغير أحوال الانسان

- أغنية أيام تتحدث عن تغير أحوال الإنسان على مر الأيام والمواقف المتباينة التي يمر بها من فراق وغدر وحب وفرح وحزن وغيرها.

فكرة الأغنية

- بدأت فكرة الأغنية كمقطوعة موسيقي تصويريه ثم قررت أن أحولها إلى أغنية لما بها من دراما تحتاج إلى عمل حالة غنائية خاصة لها.

وكانت أخر الأعمال الفنية لمحمد نوارة اثنان من المقطوعات الموسيقية، التي غنت فيهما مطربة السوبرانو العالمية والمصرية الأصل فاطمة سعيد، وتناولت المقطوعة الأولى قصة تطور الفن عبر العصور المختلفة، والمقطوعة الثانية تمثلت في موسيقى لفيديو وثائقي خلال فاعليات معرض الأبد هو الآن عند سفح الأهرامات.