وائل الفشني: كان نفسي أغني قدام الرئيس.. وخفت من المقارنة بالعزبي

قال المطرب وائل الفشني، إنه خشي من مقارنة الجمهور بينه والمطرب الراحل محمد العزبي بعدما غنى أغنيته الشهير «الأقصر بلدنا» في فيلم «غرام في الكرنك»، وذلك خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش، أمس الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الفشني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد، أن المايسترو نادر عباسي والموسيقار أحمد الموجي قدما الأغنية في حُلة جديدة: «ما توقعناه حدث، ولا أستطيع أن أقول إنني نجحت لأن الجمهور هو صاحب الحكم في نهاية المطاف».

نادر عباسي عرض عليه المشاركة في الاحتفال منذ شهر ونصف

وتابع، أن المايسترو نادر عباسي عرض عليه أداء الأغنية منذ شهر ونصف: «مكنتش مصدق نفسي، وقلت له كان نفسي أشارك معاك في العرض اللي فات، وقالي إن كل حاجة نصيب، وإني كنت مترشح لعرض موكب المومياوات الملكية، وكان نفسي أغني قدام الرئيس السيسي».

وحول شكواه من عدم الاهتمام به في الحفلات الغنائية وتبدل حاله، إلى الغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال المطرب: «إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، سعيت لتحقيق حلمي، لتقديم أعمال فنية محترمة تليق بالجمهور، لم أكل أو أمل، حتى منّ الله عليّ بهذا الحدث التاريخي الذي يخلد اسمي.. هتبقى ذكرى من بعدي لأولادي».

وواصل: «المايسترو نادر عباسي مكنش بيفوت حاجة وبيعد الخطوات وبيتكلم معانا في طريقة المشي، وكل الناس قلبهم كان على العمل، والحمد لله إن تعبهم مراحش هباءً».

أجمل التهاني

وتابع، أن تهنئة والدته كانت أجمل التهاني التي تلقاها: «كلمتني قالت لي مبروك، ربنا سبحانه وتعالى وفقك وكرمك، ولما قالت لي كده حسيت إني نجحت فعلا، بغض النظر عن اللي شفته في السوشيال ميديا، مش بركز مع ردود الأفعال هناك وبقول الحمد لله إني بسطت الناس».

تهنئة نادر عباسي

وأشار، إلى أنه سعيد بتهنئة المايسترو نادر عباسي، حيث كان يتمنى من الله أن يكون عند حسن ظنه، بعدما اختياره لأداء الأغنية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي: «اختياره تكريم عظيم لي، فهو مؤلف مبدع ومايسترو كبير جدا».