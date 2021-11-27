وائل الفشني عن نجاح أغنيته بحفل طريق الكباش: «الفضل لله وللمايسترو»

علّق المطرب وائل الفشني، على مشاركته في احتفالية افتتاح طريق الكباش، بعدما جذب الأنظار وأشاد به كثيرون من مشاهدي هذه الاحتفالية، قائلا: «الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للمايسترو نادر العباسي، ولكل من عمل على تنظيم هذه الاحتفالية، بداية من سعد جوهر، وحتى العمال الذين نفذوا كل هذا».

الفشني: كل العاملين على حفل الكباش بذلوا مجهودا كبيرا

وأضاف «الفشني»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كل العاملين والمسؤولين على هذه الاحتفالية، بذلوا مجهودا كبيرا للغاية.

وائل الفشني عن أغنية «الأقصر بلدنا»: «اتربيت عليها»

وحول إعادة غنائه لأغنية «الأقصر بلدنا»، خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش، كشف المطرب عن أنها ليست المرة الأولى التي يغني فيها تلك الأغنية التراثية.

وتابع: «وإحنا صغيرين، مكناش بنقول غير الأقصر بلدنا، وكنا بنتفرج على الفيلم اللي اتغنت فيه، وكل أبطاله، الأغنية دي حاجة في قلبنا واتربينا عليها، وعايشين على ذكراها الحلوة».

وأردف أن الجماهير تحب نوعية وشكل الغناء الذي يقدمه، مؤكدًا أن هذا ما يتضح له من خلال الحفلات التي يقدمها، حينما يلاحظ الجمهور يغني معه الكثير من الأغنيات الصعبة والتراثية.

وولفت «الفشني»، إلى أنه يحب الغناء بصفة عامة، وليس نوعية معينة من الغناء، رغم أن كثيرين يحبونه أن يغني مووايل وأغاني التراث والفلوكلور المصري التراثي.

وحول تعاونه في أغنية «الأقصر بلدنا»، مع الملحن أحمد الموجي، الذي وضع اللحن الجديد لتلك الأغنية، أشار إلى أنه تربطه بالأساس علاقة صداقة طيبة مع المحلن، رغم أن تلك الأغنية شهدت تعاونها الفني الأول، معترفا أنه بمجرد أن علم بأن «الموجي» هو من سيقدم اللحن الجديد الخاص بتلك الأغنية التراثية وافق على غنائها فورًا دون تردد.