وائل الفشني يحكي موقفا طريفا في الأقصر: «شوفت موميا ماسكة سبحة خضرا»

روى المطرب وائل الفشني، موقفا طريفا له قبل حفل طريق الكباش بمدينة الأقصر مع لينا المصري، منسق عام الحفل، قائلا: «أنا شوفت موميا جثة هامدة في الأرض، ومكنتش عارف مين، لما روحت كانت لينا، ماسكة سبحة خضراء، قولت شكلها غلبانة».

قريت لها آية الكرسي 7 مرات

وأضاف «الفشني» خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، اليوم، «روحت أقرا عليها آية الكرسي 7 مرات، كنت شايفها بتموت والله، هي ناقصة؟ وبعد كدة اتطمنت وقولت إن شاء الله هتفوق، فلقتها بعد شوية فاقت، قولت الحمد لله الجثة فاقت».

وتابع: «رفعت إيدي قدام مسجد سيدي أبو الحجاج، وقعدت قريت الفاتحة، وقعدت أقول بقولك إيه، احنا ضيوف عندك وبنعمل عمل ناس كتيرة غلابة هتاكل بعد ما إحنا هنمشي، الغلابة هتاكل أنت حر بقى، ودعيت لكل الناس الموجودة».

مصمم ديكور حفل طريق الكباش: لقيتها كومة ومكنش فيها نبض

وقال محمد عطية، مصمم ديكور أغنية حفل طريق الكباش، إنه أول شخص اكتشف هذا الموقف، «كنت بتكلم في التليفون الساعة 5 الصبح وبعدين بلمح كدة لقيت كومة، لما قربت لقيتها بنت ورفعت شعرها لقيت يا نهار أسود دي لينا أغم عليها، قعدت ربع ساعة معاها مكنش فيها نبض، كانت بتنتهي».

وتابع: «آخر كام يوم قبل الحفل كنا مرعوبين، عديت بعدها عند مسجد سيدي أبو الججاج داخل معبد الاقصر لقيت وائل الفشني رافع إيده للسما ومرعوب».

من جانبها قالت لينا المصري إن سبب إرهاقها كان يرجع لضغط الشغل، «محدش عمل فيا حاجة، بس ضغط الشغل خلاني كدة».