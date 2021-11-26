الفشني عن غنائه أمام الرئيس: ركبي كانت بتخبط في بعض.. واتطمنت لما شفته

قال المطرب وائل الفشني، إنه شعر بالطمأنينة عندما شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء صعوده على المسرح لأداء أغنية «الأقصر بلدنا» خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش، أمس الخميس، موضحًا: «كنت أول مرة هغني قدام الرئيس، وكانت الأغنية أصعب حاجة غنتها في حياتي، ولما كنت طالع مكنتش عارف أعمل إيه، لكني اتكلت على الله وقرأت الفاتحة».

كنت متسلطن وبغني من قلبي

وأضاف الفشني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، وحسام حداد: «ركبي كانت بتخبط في بعضها، ولما عيني وقعت على الرئيس اتطمنت جدا وغنيت من قلبي وكنت متسلطن».

وتابع، أنه لم يصدق نفسه بعد انتهاء الغناء، حيث غنّى بشكل رائع، ولم يستوعب أنه تجاوز هذا الاختبار الصعب: «مكنتش مستوعب بعد ما خلصت الأغنية، كنت عاوز أدور على حتة وأسجد فيها وأقول الحمد لله».

واقعة مؤسفة بعد انتهاء الحفل

وحكى المطرب وائل الفشني تفاصيل واقعة مؤسفة تعرض لها بعد الحفل، وقال: «وقعت ورجلي اللي كنت عامل العملية فيها ورمت ومنمتش بسببها، لأني المفروض كنت هروح لمراسل برنامج الإعلامي شريف عامر».

وأتمّ، أنه سقط بسبب انشغاله في الرد على هاتفه والجري من أجل الظهور على الهواء مع الإعلامي شريف عامر في الوقت المناسب: «ومجرد ما فتحت التليفون تلقيت آلاف الرسائل وكان لازم أرد على كل الناس لأني هتكسف لو معملتش كده، وأنا بتكلم في التليفون وبجري بسلسلة، وقعت والسلسلة اتلفت على رجلي وورمت وازرقت، والحمد لله إنها جات على قد كده».