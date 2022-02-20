إحالة أوراق سائق بالشرقية للمفتي.. خطف ابنة زوجته «3 سنوات» واغتصبها

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها اليوم الأحد، بإحالة أوراق سائق إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه شنقا، لقيامه باستدراج إبنة زوجته والتعدي عليها جنسيًا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وسامي محمد مكاوي، وسكرتارية أحمد رمزي.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بتعدي سائق جنسيًا على طفلة

تعود أحداث القضية رقم 3345 لسنة 2021 جنايات قسم الصالحية الجديدة والمقيدة برقم 1226 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بقيام «ياسر. ر. ر. م» 28 سنة، سائق، مقيم بالصالحية الجديدة، بخطف «م. م» 3 سنوات، ابنة زوجته، والتعدي عليها جنسيًا.

التحريات: المتهم قدم للطفلة حلوى لاستدراجها لمنزله

وكشفت تحريات مباحث الشرقية، أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليها، بأن إستدرجها حيلة منه بتقديم لها قطع من الحلوى، لإحدى غرف مسكنه مباعدا بينها وبين ذويها، وقام بمواقعتها جنسيًا بغير رضاها بأن حسر ملابسها عنها وقام بإيلاج عضوه الذكري بالمجني عليها على النحو المبين تفصيليًا بالتحقيقات، فيما تبين أنه زوج والدة المجني عليها عرفيًا.

وتبين من توقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها، وجود آثار تدخل جراحي بمنطقة الفرج على هيئة غرز جراحية بغشاء البكارة وكذا بها سحجة صغيرة بخلفية المرفق الأيسر، وأن ليس من المتصور حدوث إصابات المجني عليها من التصوير الوارد بلسان المتهم بالتحقيقات، وجواز حدوثها نتيجه مواقعة من قبل بإيلاج عضو ذكري بفرج المجني عليها والتي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وخمسة أشهر.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق بإشراف المستشار حلمي عطالله المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق الكلية.